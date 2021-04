Dobre už bolo

a bude len horšie. Aspoň v najbližšej dobe. Žijeme v časoch, kedy osobnostné črty ako pravdovravnosť, slušnosť čestnosť schopnosť dodržať sľub sa už nenosia respektíve sú považované za slabosti.

Ľudia, ktorí klamú podvádzajú nedržia slovo alebo manipulujú, vyhrávajú nad tými druhými - slušnými. Týka sa to celej spoločnosti a politikov zvlášť.

Príkladom je súčasná politická scéna a posledená vládna kríza. Skoro mesiac celé Slovensko riešilo osobný spor dvoch sebestredných politikov. Vôbec ich nezaujímalo, že sme v hlbokej zdravotnej aj ekonomickej kríze, ktorá zasahuje hádam každú domácnosť v naše Krajinke. Vláda akoby to nevidela, nepočula, akoby nebolo nič dôležitejšie ako spor Igora Matoviča a Richarda Sulíka.

Obaja predsedovia strán svojimi postojmi vliekli Slovensko do záhuby. Nepáčilo a nepáči sa mi ako politici riešia veci verejné. vidím za tým neschopnosť hlavne bývalého premiéra Igora Matoviča spolupracovať s ľuďmi okolo. Pre poriadok však musím uviesť že v roku 2012 som kandidoval za OĽ a NO na 33 mieste. A po spočítaní hlasov som so svojimi asi 3500 preferenčnými hlasmi zostal tesne pred parlamentnými dverami. Nasledujúce roky som robil externého poradcu Erike Jurinovej v oblasti zdravotne postihnutých ľudí. Takže som bol v osobnom kontakte aj s Igorom Matovičom. Vo svojom pohľade na situáciu sa preto opieram aj o osobné skúsenosti.

Dnes je kríza dočasne zažehnaná. Obávam sa však, že opäť v budúcnosti prepukne. Pretože politici sa väčšinou nemenia. Sulík naďalej bude arogantný racionálny ekonóm bez sociálnej empatie a Matovič stále bude tým hysterickým emocionálne nevyrovnaným otrokom vlastných nálad so sklonmi presadzovať kultu osobnosti. Igor v zásade nedodržiava sľuby a dané slovo. Či dnes aj v minulosti práve preto sa mu vždy jeho poslanecký klub rozpadol. Správa sa akoby iba on mal patent na to správne rozhodnutie. Každý kto s ním nesúhlasí, aj keď majú spolu dohodu, je nepriateľ. V konečnom dôsledku sú nepriatelia všetci lebo po čase s jeho názormi väčšina ľudí nesúhlasí.

Z predchádzajúceho chovania bývalého premiéra je badateľné že má sklony k budovaniu vlastného kultu osobnosti. V tom sa vôbec nelíši od svojich predchodcov Mečiara aj Fica alebo v zahraničí Orbána či Trumpa. Užíva si obdiv svojho stádočka, ktoré nekritický pochváli každý jeho počin hoc by to bola aj vražda. Využíva na to sociálne siete, kde slovne a vulgárne napáda všetkých, čo majú iný názor. Povesť spasiteľa národa mu pomáha šíriť hlučná kohorta užitočných „idiotov“, ktorá v ňom vidí svojho mesiáša. Táto skupina ľudí ho zúrivo obhajuje na FB spôsobom, ktorý je za hranicou kultúrnej komunikácie. Ich nástrojom sú osobné invektívy voči prispievateľom nesúhlasných statusov. V mnohých prípadoch takéto statusy zo stránok jednoducho zmiznú. Veď vodca musí byť čistý a bez poškvrny. Skupinka fanatických sympatizantov má zastúpenie aj v parlamente. Tí sú pre osobný Igorov prospech alebo svoje ultrakonzervatívne názory ochotní obetovať stabilitu krajiny aj za cenu straty poslaneckého kresla.

Pár slov musím venovať aj Richardovi Sulíkovi. Richard je pragmatickým politikom, čo znesie aj hrubšie osočovanie. Je tiež ješitný a tvrdohlavý a má aj sklony intrigovať. V jeho činoch však na rozdiel od Igora je vidieť istú racionalitu. Je to politik ktorý vie svoje požiadavky dobre zobchodovať. Na rozdiel od svojho oponenta dodržiava verejné prísľuby a nevymýšľa bugárovskú „tretiu vetu“. O tom že je to pragmatik svedčí aj fakt, že koalíciu neodpílil a vrátil sa do vlády aj s rizikom, že tam je Igor a kríza môže kedykoľvek znova prepuknúť. Verím však, že zvíťazí zdravý úsudok nad emóciami.

Poskladanie novej vlády nie je ideálne, najlepšie by bolo keby obaja aktéri neboli v kabinete, ale také poníženie by Igor zrejme neprežil. Jeho životným mottom je že do pekla nepôjde sám strhne s tým celú krajinu, lebo tá ho nepochopila a preto si nič iné nezaslúži. Do kancelárií sa teda vrátili znova obaja aktéri sporu: ohrdnutý, urazený a pomstychtivý Matovič aj namyslený, arogantný a neempatický Sulík. Ministri sa zrejme znovu v budúcnosti budú hádať, “kto má väčšieho pipíka“, no tlak na rozpad vlády bude tiež väčší. Je to druhý pokus, ktorý už neobsahuje možnosť reparátu. Myslím si, že stabilita novej vlády visí na nie príliš pevnej šnúrke upletenej labilným psychickým rozpoložením Igora Matoviča. A uznajte to nie je dobrá vyhliadka.

Nakoniec ešte citát od môjho obľúbeného speváka Karla Kryla: "Politikom sa neverí, politici sa kontrolujú. Verí sa v Boha, verí sa v prírodu, verí sa v krásu, verí sa v myšlienku, ideu. V politikom sa neverí, a kto v nich verí, je idiot!" Prajem pekný deň.